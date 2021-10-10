Финский пилот Mercedez Валттери Боттас стал победителем шестнадцатого этапа ЧМ «Формулы-1» Гран-при Турции

Вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим стал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Лидер Чемпионата – британский пилот Mercedez Льюис Хэмилтон – финишировал пятым. Россиянин Никита Мазепин из команды Haas закончил гонку двадцатым. Следующий этап сезона состоится 22-24-го октября в США.