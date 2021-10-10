По факту ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими на трассе под Сочи возбуждено уголовное дело

Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края. В одной из машин находилась известная телеведущая Ксения Собчак. У себя в Telegram-канале она пишет, что получила сотрясение мозга, но от госпитализации отказалась. На месте происшествия она оставаться не стала и на такси уехала в аэропорт. Собчак утверждает, что машина не ее и была арендована вместе с водителем.