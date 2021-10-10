Трем задержанным после обрушения жилого дома в Батуми предъявлены обвинения в нарушении правил техники безопасности при проведении строительных работ. Ранее сообщалось, что задержанные – владелец квартиры на первом этаже, в которой шел ремонт, и двое рабочих. В результате обрушения подъезда в доме погибли девять человек, в том числе трое детей. Один пострадавший остается в реанимации. В Батуми 11-е октября объявлено днем траура.