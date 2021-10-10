Тела погибших в крушении легкого самолета в Татарстане будут доставлены в Набережные Челны

Как сообщили ТАСС в администрации президента Татарстана, опознание родственниками начнется уже завтра. Напомним, в результате катастрофы легкого самолета L-410 погибли двадцать два человека. Шестеро выжили и госпитализированы в тяжелом состоянии. Завтра в Татарстане объявлен день траура.