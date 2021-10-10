В Йемене произошла попытка покушения на губернатора Адена

Чиновник не пострадал, но есть жертвы.

Неизвестные подорвали заминированный автомобиль в центре города Аден на юге Йемена. В момент взрыва рядом проезжал кортеж автомобилей, в которых находились представители власти, в том числе губернатор города и министр сельского хозяйства страны. Они выжили, но в результате инцидента пострадали сопровождающие. Кто именно, не уточняется.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, все погибшие — гражданские лица. Помимо них еще 5 человек получили ранения. Премьер-министр государства Маин Саид потребовал провести срочное расследование нападения.

В Йемене регулярно предпринимаются попытки нападения на руководство страны. В конце прошлого года в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолета с членами нового правительства страны. Министры не пострадали.

С 2014-го года в Йемене идет Гражданская война между правительственными войсками и шиитскими повстанцами. По данным ООН, за пять лет конфликта там погибли более двухсот тысяч человек.