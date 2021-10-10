Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию, в которой погибли два человека

Авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной. Накануне автомобиль Mersedes, в котором ехала Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В нем, по данным местного ГИБДД, находились три человека. В ведомстве сообщили, что один из них погиб на месте, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии в реанимации. В машине с Собчак ехали еще два пассажира. Они не пострадали и после аварии уехали вместе с телеведущей в аэропорт. Как сообщают в ГИБДД, автомобиль не принадлежит журналистке. Сама она пояснила, что в командировках всегда арендует местные машины. По сообщениям прокуратуры, водитель Mersedes’a уже признал вину и дает показания.

В своем телеграм-канале журналистка прокомментировала трагедию. Она уверяет, что никто никого не подгонял. Сама она получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, поэтому подробностей аварии не помнит, однако от госпитализации отказалась.

Ксения Собчак пообещала связаться с родственниками погибших. По ее словам, они пока не выходили на связь и никак не комментировали ситуацию.