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17:02, 10 октября 2021

За пострадавшими в результате крушения легкого самолета с парашютистами в Татарстане вылетел спецборт МинЧС

Ранее сообщалось, что они будут направлены на лечение в Москву. Напомним, в результате катастрофы шестнадцать человек погибли, шестеро погибли. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии в местных больницах.

Пострадавшие в катастрофе будут переведены в Москву. За ними из Жуковского уже вылетел спецборт МинЧС. «Пока всех родственников пострадавших могут разместить в гостинице аэроклуба», — заявил глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов.

Здесь же у здания аэроклуба в Мензелинске появился стихийный мемориал. Местные жители приносят цветы в память о погибших парашютистах.

Завтрашний день объявлен в Татарстане траурным.


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