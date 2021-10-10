За пострадавшими в результате крушения легкого самолета с парашютистами в Татарстане вылетел спецборт МинЧС

Ранее сообщалось, что они будут направлены на лечение в Москву. Напомним, в результате катастрофы шестнадцать человек погибли, шестеро погибли. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии в местных больницах.

Пострадавшие в катастрофе будут переведены в Москву. За ними из Жуковского уже вылетел спецборт МинЧС. «Пока всех родственников пострадавших могут разместить в гостинице аэроклуба», — заявил глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов.

Здесь же у здания аэроклуба в Мензелинске появился стихийный мемориал. Местные жители приносят цветы в память о погибших парашютистах.

Завтрашний день объявлен в Татарстане траурным.