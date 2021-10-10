Полицейские задержали гражданина Грузии, сбежавшего в аэропорту Внуково из-под конвоя перед депортацией

Как сообщили «Интерфаксу» в управлении МВД на транспорте, 30-го сентября автомобиль, на котором скрылся депортируемый, протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшего предотвратить побег. Как рассказала официальный представитель столичного главка СК Юлия Иванова, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителя власти.