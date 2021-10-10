В МИД России разъяснили на каком основании в понедельник в Москву прилетит Виктория Нуланд, которая находится под российскими санкциями. В заявлении МИД России говорится, что в обмен на согласие на визит замгоссекретаря в Москву часть россиян была исключена из санкционного списка США.