Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, накануне вечером в результате лобового столкновения двух иномарок один человек погиб на месте, другой скончался позже в больнице, третий остается в тяжелом состоянии. По сведениям агентства и телеканала «РЕН», телеведущая не пострадала и уехала с места ДТП на такси.