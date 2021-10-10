Суд в Болгарии оставил под арестом российского ученого, обвиняемого в шпионаже

Он является сотрудником местного завода по производству боеприпасов.

Речь идет о 60-летнем ученом-механике Сергее Зоненко. По данным нескольких изданий, он является членом Российской академии наук, при этом на сайте организации его имя не значится. Вместе с ним были арестованы его жена и сын – граждане Литвы. Как пишет болгарское интернет-издание «Монитор», всем им вменяют промышленный шпионаж на военном заводе «Арсенал», где Зоненко, как отмечается, занимался разработкой кумулятивных боеприпасов. Государственное телевидение Болгарии ранее сообщало, что ученого, его жену и сына задержали на границе с Грецией: при них были обнаружены пропавшие на предприятии документы и образцы продукции. О том, признает ли свою вину сам Зоненко, пока не сообщается.

Ученый известен тем, что открыл физический закон, который помог решить проблему взрывной неустойчивости. На основе выдвинутой теории Зоненко проводил исследования в области кумулятивных боеприпасов – в том числе на болгарском заводе «Арсенал», где он проработал восемь лет. Российские власти на арест исследователя пока не отреагировали.

В прошлом году на складе завода, где работал Зоненко, произошел взрыв. В причастности к нему Болгария обвинила офицеров российской разведки.