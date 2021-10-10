Шестеро человек из 22-х выжили при крушении самолёта в Татарстане

Одного доставили в больницу Казани, остальных в медучреждение Набережных Челнов. Там обещали бесплатно разместить в городе родственников пострадавших.

Все выжившие люди жители других регионов, сообщил главный врач больницы Набережных Челнов, куда привезли пятерых пострадавших. Их близким окажут всю необходимую помощь, разместят и обеспечат горячим питанием, заверил Марат Мухамадеев. По его словам в городе заработал центр психологической помощи, открытый в онкодиспансере. У пострадавших переломы, ушибы легких, они в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации. Никому из них не потребовалась искусственная вентиляция лёгких, рассказал главный врач больницы. Он также уточнил возраст раненых: им от 30 до 50 лет. В случае ухудшения состояния их экстренно направят на лечение в Казань или Москву. Самолёт с 20-ю парашютистами на борту упал этим утром в Мензелинском районе на северо-востоке Татарстана. Местные власти не исключают, что в левый двигатель попала птица. Другая приоритетная версия перегруз легкомоторного самолёта L-410. Посадить его не удалось, он после взлёта упал и перевернулся в полукилометре от взлётно-посадочной полосы. ДОСААф приостановил полёты самолётов этой модели.

Завтрашний день в Татарстане объявлен траурным.