Экстренно госпитализированный сегодня президент Чехии Милош Земан находится в палате интенсивной терапии

Как сообщает Reuters со ссылкой на лечащих врачей, диагноз не будет оглашён без его согласия. Земана увезли в больницу после его встречи с проигравшим парламентские выборы премьером Бабишем. Земану 77 лет. С весны этого года из-за невропатии ног он передвигается только в инвалидной коляске.
2021-10-10T16:33:00+03:00
2021-10-10T16:33:48+03:00
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16:33, 10 октября 2021
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