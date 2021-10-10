Экстренно госпитализированный сегодня президент Чехии Милош Земан находится в палате интенсивной терапии

Как сообщает Reuters со ссылкой на лечащих врачей, диагноз не будет оглашён без его согласия. Земана увезли в больницу после его встречи с проигравшим парламентские выборы премьером Бабишем. Земану 77 лет. С весны этого года из-за невропатии ног он передвигается только в инвалидной коляске.