Часть пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбургской области, подключена к аппаратам ИВЛ

Как сообщили ТАСС в Минздраве, в регион на помощь местным медикам прибыли токсикологи из Башкирии. Некоторым пациентам пришлось несколько раз проводить гемодиализ. По данным Минздрава, в настоящий момент в стационарах находятся двадцать пять пациентов. По возбужденному головному делу задержаны десять подозреваемых в незаконном производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции. Шестеро из них арестованы. Общее число погибших от отравления увеличилось до тридцати двух.