Часть пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбургской области, подключена к аппаратам ИВЛ

Как сообщили ТАСС в Минздраве, в регион на помощь местным медикам прибыли токсикологи из Башкирии. Некоторым пациентам пришлось несколько раз проводить гемодиализ. По данным Минздрава, в настоящий момент в стационарах находятся двадцать пять пациентов. По возбужденному головному делу задержаны десять подозреваемых в незаконном производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции. Шестеро из них арестованы. Общее число погибших от отравления увеличилось до тридцати двух.
2021-10-10T15:31:51+03:00
2021-10-10T15:31:51+03:00
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15:31, 10 октября 2021
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