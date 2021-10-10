После трагедии в Татарстане общество ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410

Воздушное судно этой модели сегодня потерпело крушение в Мензелинске. На борту находились двадцать два человека: два пилота, инструкторы и парашютисты. Погибли шестнадцать человек, включая членов экипажа. Выжили шестеро. Они госпитализированы больницах республики. Возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что самолет не был зарегистрирован в госреестре. Среди версий случившегося называют перегруз самолета и попадание в двигатель птицы. Это уже третья катастрофа самолета L-410 в стране в этом году. Завтрашний день власти Татарстана объявили траурным.

Аэроклуб, чей самолет с парашютистами разбился сегодня, работал без нареканий. Об этом ТАСС рассказал директор Приволжского ДОСААФ Равиль Нурмехаметов. По его словам, клуб входит в пятерку лучших, на его базе неоднократно проводились российские и международные соревнования, здесь даже тренируются космонавты. Как следует из информации на сайте клуба, в его парке было два самолета — L-410 и Ан-28. В этом месяце каждые выходные были запланированы прыжки с парашютом.