Десятки полицейских устроили облаву на трудовых мигрантов в Петербурге

Поймали даже граждан Африки.

Более 2 тысяч квартир проверили полицейские в ходе рейда в районе станции метро «Парнас» на севере Петербурга. Сотрудники МВД прошлись по многоэтажным домам. Искали не только так называемые «резиновые» квартиры, но и проверяли крыши и подвалы домов. По закону они должны быть закрыт. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В операции участвовало 70 участковых.

Так нашли квартиру, в которой проживали 12 мигрантов. Еще в одной, которую хозяин нелегально сдавал, разбудили трех уроженцев Нигерии. Их вместе с еще 54 иностранцами, которые не смогли предоставить на месте документы о легальном пребывании в РФ, увезли в отделы полиции. Там в отношении 32 человек составили административные протоколы. Помимо проверки квартир, полицейские патрулировали близлежащие жилые кварталы. Впрочем, местные алкоголики отделались лишь профилактической беседой.

Согласно последним данным МВД, число преступлений, которые совершили иностранцы в России за восемь месяцев этого года, выросло по сравнению с аналогичным периодом почти на 6%.