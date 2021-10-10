Президент Чехии Милош Земан экстренно госпитализирован

Президента республики на машине скорой помощи доставили в Центральный военный госпиталь страны. Там не исключают, что госпитализация может оказаться длительной. Причины пока не сообщаются. Ранее Земан уже несколько раз наблюдался в этом учреждении в рамках так называемых восстановительных программ. Политику 76 лет, и он, по данным лечащего врача, страдает невропатией ног и проходит лечение от сахарного диабета. Весной президент сообщил, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Тогда он объяснял это проблемами с ногами.

На момент госпитализации Земан находился в резиденции в замке на севере страны. Президенту стало плохо вскоре после его встречи с проигравшим на парламентских выборах премьер-министром. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь, который пообещал в дальнейшем сообщать о здоровье президента.

Последняя госпитализация Земана случилась в сентябре. Тогда его выписали через 8 дней.