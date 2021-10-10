Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане

Официальных причин крушения легкомоторного самолета пока нет. Вместе с тем, агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах, утверждает, что на борту находилось больше человек, чем это было предусмотрено техническими характеристиками машины. Глава Мензелинского района Татарстана эту версию опровергает, утверждая, что комплектация пассажиров была в допустимом объеме.

Еще одной причиной падения судна могла стать неисправность двигателя. Как рассказал президент республики Рустам Минниханов, незадолго до аварии экипаж связался с землей и сообщил, что левый двигатель вышел из строя, после чего запросил экстренную посадку. В свою очередь глава Мензелинского района добавил, что двигатель мог сломаться из-за того, что в него залетела птица.

Для установления истинных причин крушения самолета и гибели 16 человек, на месте ЧП работаю следователи, изымается предполетная документация, а также допрашиваются свидетели произошедшего. В регион вылетел временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Завтрашний день в Татарстане власти объявили днем траура. Они также пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в аварии.