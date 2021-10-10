Чешский президент Милош Земан сегодня был госпитализирован в Праге

Это произошло после его встречи с премьером Андреем Бабишем. В пресс-службе главы государства сообщили, что лечение Земан будет проходить в Центральном военном госпитале.

Ранее сообщалось, что Земан страдает невропатией, из-за этого он с весны передвигается в инвалидной коляске.

Состояние здоровья 77-летнего президента в последнее время оказалось в центре внимания, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формировании нового правительства.

По итогу завершившихся вчера парламентских выборов партия Андрея Бабиша потерпела поражение. Победу одержала оппозиционная коалиция «Вместе». Проигрыш партии действующего премьера наблюдатели связывают с тем, что Бабиш стал фигурантом так называемого «архива Пандоры» — серии статей об офшорах политиков и чиновников из разных стран.