Главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив» станет немецкий специалист Маркус Гисдоль

Как ожидается, он сменит на этом посту серба Марко Николича, отправленного в отставку в начале недели.

Договоренности с 52-летним Гисдолем «Локомотив» уже достиг – так уверяет сам клуб. Когда наставник сможет полноценно возглавить команду, правда, пока не уточняется. До «железнодорожников» немецкий тренер работал в Бундеслиге – футбольном чемпионате Германии. В частности, 10 лет назад он был ассистентом в клубе «Шальке 04» у Ральфа Рангника – специалиста, который, к слову, сейчас возглавляет в «Локомотиве» отдел спорта и развития.

За последние годы Гисдоль успел поработать в «Хоффенхайме», «Гамбурге» и «Кельне» — как правило, эти команды находились в середине турнирной таблицы либо же боролись за выживание в Бундеслиге. Наивысший результат, которого немецкий тренер смог достичь – восьмое место с «Хоффенхаймом» в 2015 году. Впрочем, эксперты отмечают один из сезонов, в котором клуб под руководством Гисдоля забивал в среднем по 2 мяча за игру – правда, столько же и пропускал.

Предыдущий тренер «Локомотива» Марко Николич возглавлял клуб около полутора лет. За это время ему удалось привести команду к серебряным и бронзовым медалям чемпионата Премьер-лиги, а также к победе в Кубке России.