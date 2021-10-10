В Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в Евросоюз

В Германии расследуют причастность белорусского руководителя Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в Евросоюз. Об этом пишет немецкая пресса.

Немецкие следователи считают, что власти Белоруссии организовали транспортировку нелегалов в Польшу для шантажа руководства Евросоюза, чтобы вынудить Брюссель снять санкции с Минска. О расследовании против Александра Лукашенко сообщила газета Bild am Sonntag, не называя источников. Она рассказала, как может выглядеть схема перевозки нелегалов. В Минск они прилетают по студенческим визам из Ирака, Арабских Эмиратов, Иордании, Ливана, Сирии.

Затем белорусские пограничники вывозят их к границе с Польшей, к участкам которые никто не охраняет. За это как пишет газета, мигранты платят до 4 тысяч евро. Проникнув на территорию ЕС беженцы следуют дальше. В Германию по данным федеральной полиции за пару месяцев, въехало почти четыре тысячи беженцев. Подобных случаев всё больше, пишет газета. По её данным мигранты платят за ввоз в Польшу до четырёх тысяч евро. Лукашенко ранее говорил, что его страна не будет сдерживать поток мигрантов в Европу.

ЕС в июне ввёл санкции в отношении почти 80 высокопоставленных белорусов, и ряда организаций. Запад обвиняет Лукашенко в нарушениях прав человека в Белоруссии. Под ограничения также попали крупнейшие предприятия страны по добыче нефти и калия.