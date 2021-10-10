В связи с катастрофой в Татарстане легкого самолета возбуждено уголовное дело

Как сообщили в СК, оно будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте. Сегодня в Мензелинском районе республики разбился легкий самолет, на борту которого находились двадцать парашютистов и два члена экипажа.

Погибли шестнадцать человек. Шестеро выживших госпитализированы в медучреждения республики. Сейчас следователи изымают предполетную документацию и опрашивают свидетелей. ДОСААФ временно приостановил полеты самолетов этой модели.

Пилоты самолета L-410 с парашютистами, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе доложили о технических неполадках на борту. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов, который побывал на месте трагедии.

Аэроклуб, чей самолет с парашютистами разбился сегодня, работал без нареканий. Об этом ТАСС рассказал директор Приволжского ДОСААФ Равиль Нурмехаметов. По его словам, клуб входит в пятерку лучших, на его базе неоднократно проводились российские и международные соревнования, здесь даже тренируются космонавты. Как следует из информации на сайте клуба, в его парке было два самолета — L-410 и Ан-28. В этом месяце каждые выходные были запланированы прыжки с парашютом.

Завтрашний день в республике объявлен траурным.