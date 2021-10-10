Александр Лукашенко стал фигурантом расследования немецких властей о нелегальной миграции

По сведениям издания Bild am Sonntag, белорусского руководителя считают организатором ввоза мигрантов в Евросоюз. Расследование показало, что беженцы прилетают в Беларусь по студенческим визам из стран ближнего востока, вкл. Ирак, Ливан и Сирию. По прибытии в Минск местные силовики вывозят их к тем участкам белорусско-польской границы, где нет пограничников. Оказавшись в Евросоюзе, беженцы направляются в Германию. По данным федеральной полиции, с августа через Беларусь в страну прибыло почти четыре тысячи беженцев и это число растет.
2021-10-10T13:33:05+03:00
2021-10-10T13:33:05+03:00
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13:33, 10 октября 2021
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