Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе

В матче-реванше, который проходил в США, Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в 11-м раунде. Причем американский спортсмен побывал на лопатках уже в третьем, а в четвертом раунде отправил соперника в нокдаун, однако в предпоследнем продолжать бой не смог.

Это была третья встреча боксеров. Первый бой, который прошел в 2018 году, завершился вничью. В 2020 во время второго поединка победу одержал Фьюри. А вот нынешний поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз из-за коронавирусных ограничений.

Несколько лет назад британец победил украинского боксера Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации. После этого он 2 года не участвовал в боях из-за проблем с наркотиками. А теперь получил звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Теперь на счету Фьюри в его карьере 31 победа и одна ничья.