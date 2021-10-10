Дом бывшего президента Украины Петра Порошенко окружили протестующие

Они не покидают место уже сутки.

Акция протеста проходит в селе Козин близ Киева, сообщает пресс-служба национальной полиции. Ведомство называет происходящее мирным собранием.

Протестующие попытались прорваться в дом экс-президента, сообщила бывший народный депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, среди протестующих есть и несовершеннолетние. Возглавляемая Порошенко партия «Евросолидарность» уже обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Украине с требованием прибыть в Козин и обезопасить детей от «провокаций».

При этом, по данным полиции, между протестующими произошло несколько столкновений, но их удалось пресечь. По состоянию на полдень серьезных нарушений порядка не было.

Сам Петр Порошенко считает ответственным за происходящее действующего президента Украины Владимира Зеленского.

На месте работают более 80 сотрудников полиции.

Телеканал «Украина 24» со ссылкой на активистов отмечает, что противники Петра Порошенко требуют от него объяснений вероятных связей с председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и финансированием боевиков в ДНР и ЛНР. Причастность экс-президента к этому, как ранее сообщалось, проверит и Служба безопасности Украины.