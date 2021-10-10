Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша проиграла на парламентских выборах

По итогам подсчета голосов движение «Акция недовольных граждан» набрало чуть больше 27% голосов, лишь немного уступив оппозиционному альянсу «Вместе». Бабиш поражение признал.

Перед выборами Бабиш стал одним из фигурантов так называемого «архива Пандоры» — серии статей об офшорах политиков и чиновников из разных стран. Журналисты-расследователи утверждали, что до прихода в политику он через офшорную компанию купил себе виллу во Франции за пятнадцать миллионов евро. Бабиш сказал, что не сделал ничего противозаконного. По утверждениям премьера, эти деньги имеют чешское происхождение, и с них заплачены налоги.