В Австрии коалиционное правительство продолжит работу после отставки премьера Себастьяна Курца

Сегодня исполняющий обязанности главы кабинета министров, руководитель МИД Александр Шалленберг проведет рабочую встречу с лидером «Зеленых» Вернером Коглером.

Курц ушел в отставку накануне на фоне расследования по обвинению в коррупции. Он объяснил, что принял это решение исходя из приоритета стабильности государства.

Курц категорически отвергает предъявленные ему обвинения. Он утверждает, что преследование во многом основано на его личной переписке, часть которой неверно интерпретировали. При этом экс-глава правительства останется лидером Австрийской народной партии и будет руководить ее фракцией в Нижней палате парламента.

Курц считался одним из наиболее конструктивно настроенных по отношению к Москве европейских политиков. В российском МИДе на его отставку внешне отреагировали равнодушно, назвав это внутренним делом Австрии.

