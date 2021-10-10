За последнюю неделю в России зарегистрирован максимальный прирост зараженных коронавирусом

По подсчетам агентства ТАСС, за это время, по официальным данным, было выявлено почти 190 тысяч инициированных, в том числе больше 28,5 тысяч — за последние сутки.

На фоне подъема заболеваемости продолжает расти и смертность. Пятый день подряд в стране регистрируют больше девятисот умерших пациентов. Общее число жертв эпидемии, согласно данным оперативного штаба, превышает 216 тысяч. При этом оценка Росстата в два раза выше.