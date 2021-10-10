Крушение самолета в Татарстане стало уже третьей менее чем за полгода трагедией с участием воздушного судна L-410

Первое в этом году падение L-410 произошло в июне в Кемеровской области. С инцидентом в Татарстане трагедию роднит то, что на самолете также находились парашютисты: они выполняли тренировочный полет. По предварительным данным, речь шла об отказе одного из двигателей L-410: в результате пилоты пошли на аварийную посадку, но, как сообщала прокуратура, воздушное судно задело крылом крону деревьев, после чего упало и разрушилось. На борту находились 16 человек, четыре из них погибли на месте, в том числе пилоты. Еще один парашютист скончался в больнице. Самолету было свыше 30 лет, он принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Организация тогда объявляла о приостановке использования моделей L-410, но запрет продержался лишь две недели.

Еще одна катастрофа произошла месяц назад в Иркутской области. Воздушное судно авиакомпании «Аэросервис» выполняло рейс из Иркутска в село Казачинское, однако разбилось в нескольких километрах от места назначения. Оно упало на остров в реке при сильном тумане. Было выдвинуто две версии: отказ техники и ошибка пилотирования. В частности, в прокуратуре говорили, что L-410 перед крушением пытался уйти на второй круг при заходе на посадку. В результате трагедии погибли четыре человека, еще 12 пострадали.

В 2017 году министерство промышленности и торговли рекомендовало использовать самолет L-410 для развития внутренних авиаперевозок на Дальнем Востоке.

Член комиссии при президенте РФ по вопросу развития авиации общего назначения России, директор авиационно-учебного центра гражданской авиации «Авиационная школа «Гамаюн» Юрий Выходцев считает, что не стоит запрещать полеты самолетов этого типа, а необходимо следить за техническим состоянием. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Много падает и раньше падали, и причины были разными. И если вы хотите услышать ответ — запрещать самолет L-410 или не запрещать — я отвечу, что нет, не запрещать. Единственное, что по ним должно быть принято какое-то решение, что делать. Но поскольку авиация она разношерстная, в ДОСААФ — свои правила, в гражданской авиации — свои, более строгие, в ВВС — свои. Поэтому должны приниматься подобные решения во всех этих ведомствах», — сказал он.

Ю.Выходцев сказал, что аварии чаще всего случаются из-за человеческого фактора.

Ранее в МЧС сообщили, что в 09.23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека, 21 один из них — это парашютисты.