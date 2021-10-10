В результате крушения легкомоторного самолета в Татарстане погибли 16 человек

Военная прокуратура проверит причины падения самолета, сообщили в пресс-службе ведомства. Агентство РИА Новости со ссылкой на источники, пишет, что авария может быть связана с перегрузом.

В свою очередь президент республики Рустам Минниханов рассказал, что незадолго до аварии пилоты сообщили об отказе левого двигателя. После этого они еще некоторое время пытались увести самолет от жилых домов, и задел только один автомобиль.

ЧП произошло в первой половине дня. Судя по видеокадрам в социальных сетях, у самолета, на котором находились 20 парашютистов школы ДОСААФ и 2 пилота, нет шасси, нос полностью разрушен, а крылья и фюзеляж смяты в единый ком. При этом хвост остался невредимым. В результате аварии 16 человек, включая пилотов, погибли, спастись удалось только тем шестерым, которые сидели в хвосте. Как сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Татарстан Альфия Хасанова, выживших доставляют в местные больницы.

Агентство ТАСС утверждает, что на фоне аварии Центр подготовки космонавтов имени Гагарина заявил о приостановке сотрудничества с аэроклубом в Мензелинске, за которым числился самолет.

Местные власти сообщили, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших. Сейчас президент республики поручил подготовить варианты и предложения по оказанию поддержки. Завтрашний день в Татарстане объявлен днем траура по погибшим.