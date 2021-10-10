Сыграв 181 игру за команду Португалии, он побил достижение испанца Серхио Рамоса. Чтобы повторить достижение абсолютного рекордсмена малазийца Сох Чин Анна, Роналду нужно выйти на поле в составе сборной еще 15 раз.
Как отмечает сайт Sports.ru, в товарищеском матче против Катара португалец установил и другой рекорд – он забил в ворота уже 46-й по счету страны.
Футболист Криштиану Роналду стал европейским рекордсменом по числу матчей за национальную сборную
Сыграв 181 игру за команду Португалии, он побил достижение испанца Серхио Рамоса. Чтобы повторить достижение абсолютного рекордсмена малазийца Сох Чин Анна, Роналду нужно выйти на поле в составе сборной еще 15 раз.