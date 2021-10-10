По предварительным данным, сотрудник торговой точки получил отказ, за чем последовала словесная перепалка. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, передает телеканал NBC. Полиция разыскивает подозреваемого.
Похожий инцидент этим летом произошел в штате Джорджия. Там покупатель застрелил кассиршу, которая поспорила с ним о ношении медицинской маски. Он также ранил охранника, после чего был задержан.
В Нью-Йорке мужчина ранил ножом охранника магазина после просьбы надеть маску
По предварительным данным, сотрудник торговой точки получил отказ, за чем последовала словесная перепалка. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, передает телеканал NBC. Полиция разыскивает подозреваемого.