В Нью-Йорке мужчина ранил ножом охранника магазина после просьбы надеть маску

По предварительным данным, сотрудник торговой точки получил отказ, за чем последовала словесная перепалка. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, передает телеканал NBC. Полиция разыскивает подозреваемого.

Похожий инцидент этим летом произошел в штате Джорджия. Там покупатель застрелил кассиршу, которая поспорила с ним о ношении медицинской маски. Он также ранил охранника, после чего был задержан.