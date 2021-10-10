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12:31, 10 октября 2021

В Молдавии задержали заместителя генерального прокурора

Агентство ТАСС со ссылкой на местную прессу сообщает, что Руслана Попова подозревают в незаконном обогащении. При этом еще в начале недели задержали его непосредственного руководителя – главу надзорного ведомства Алекснадра Стояногло, которого считают причастным к коррупции. Сам генпрокурор называет преследование местью нынешнего президента Майи Санду.

Экс-глава государства Игорь Додон утверждает, что задержание связано с планами генпрокуратуры разоблачить вмешательство западных дипломатов в местные выборы.


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