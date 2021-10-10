В Оренбургской области жертвами отравления суррогатным алкоголем стали больше тридцати человек

Почти столько же остаются в стационарах, несколько пострадавших от госпитализации отказались. В регионе задержали уже десятого фигуранта по делу о нелегальном сбыте спиртного, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Сообщения о массовом отравлении некачественным спиртным начали поступать в ночь на четверг. Следователи обнаружили два склада и пункт производства суррогата. Возбуждено шесть уголовных дел.