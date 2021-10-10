Руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан умер на 86-м году жизни

Причиной смерти физика-ядерщика стали последствия заражения коронавирусом. Ученый находился на лечении в одной из клиник столицы Пакистана Исламабада, когда состояние руководителя программы резко ухудшилось. Отца пакистанской атомной бомбы, как его называли, перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Прощание с ним запланировано на сегодня в национальной мечети Фейсала. В честь Хана в Пакистане также пройдет несколько памятных мероприятий.

Напомним, в 2004 году создатель бомбы оказался в центре скандала. Он вместе с несколькими местными учеными признался в передаче чертежей ядерного оружия Ирану, Ливии и Северной Корее. Из-за этого Хан несколько лет провел под домашним арестом, но позднее опроверг свое заявление.

Миллионы пакистанцев считали его национальным героем, тогда как ЦРУ США — одним из самых опасных людей.

К ядерным исследованиям на своей родине физик приступил в 1975 году. Одни из первых масштабных испытаний оружия власти Пакистана провели еще в конце прошлого века.