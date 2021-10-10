На месте крушения самолета L-410 в Татарстане завершены спасательные работы

По последним данным, шестнадцать человек погибли, шесть пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы. На борту легкомоторного воздушного судна находились парашютисты из местного аэроклуба. Выясняются причины катастрофы. По предварительным данным, перед падением экипаж не сообщал о неполадках на борту.

За последние полгода это уже третье крушение самолёта этого типа в России. В июне в районе Кемерово упал L-410, выполнявший тренировочный полет. Тогда погибли пять человек. Месяц назад подобное воздушное судно потерпело крушение в Иркутской области. Жертвами стали четыре человека.