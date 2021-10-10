Больше половины работодателей в России намерены привить этой осенью своих сотрудников от гриппа

Это максимум за последние 12 лет, выяснилось в ходе опроса, проведённого сервисом Superjob. Вакцинация самый эффективный способ не допустить эпидемии гриппа считает 51 процент менеджеров по персоналу предприятий и компаний. Это количество готово привить подчинённых, показал опрос сервиса Superjob. Примечательно, что год назад втрое меньше работодателей организовали вакцинацию персонала от гриппа. В предыдущие годы цифры были выше, но не доходили до показателей недавнего исследования. Пятая часть опрошенных надеется, что маски и перчатки защитят сотрудников компаний от вирусной инфекции, на дезинфекцию рук полагается лишь 12 процентов. Другие меры, в их числе удалёнка, измерение температуры при входе в офис, социальная дистанция и санитарная обработка помещений, выбрали меньше 10 процентов. Любопытно, что всего лишь 2 процента работодателей готовы соблюдать все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Между тем как показал ещё один опрос Superjob, лишь 28 процентов экономически активных россиян считают, что прививки от гриппа и ОРВИ следует делать ежегодно, чаще всего за это выступают люди старше 45 лет.

Разработчик вакцины «Спутник» от коронавируса ранее объявил, что к концу следующего года надеется выпустить совмещённый препарат от гриппа и ковида. В центре Гамалеи надеются, что аппарат эффективно будет бороться с разными видами вирусных инфекций.