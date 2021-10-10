В России пятый день подряд показатель смертности от коронавируса превышает 900 человек

С начала сентября количество летальных исходов незначительно, но постоянно растет. Сегодня этот показатель увеличился на 962. Таким образом, в России с начала пандемии скончались почти 216,5 тысяч граждан. Хуже всего обстановка в Москве, где победить вирус не смогли 72 человека. Еще 64 смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге и 44 в Свердловской области.

Кроме того, за минувший день в России больничный из-за коронавируса открыли более 28,5 тысяч человек, что несколько меньше, чем днем ранее, но вместе с тем максимально близко к наибольшим показателям заболеваемости с момента начала пандемии. Больше всего заболевших приходится на столицу – свыше 4,5 тысяч. В сравнении с данными прошлого дня, это показатель почти на треть ниже, однако в динамике значения остаются довольно высокими. Далее уже привычно следуют Санкт-Петербург и Московская область, где за день диагноз подтвердился у почти 3 тысяч и 2 тысяч граждан соответственно.

Неутешительные данные приходят и по остальным регионам страны. В связи с этим местные власти ужесточают коронавирусные ограничения.

Власти отмечают, что около 8% инфицированных были без клинических проявлений болезни, и призывают не пренебрегать рекомендациями вакцинироваться.