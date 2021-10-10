Не стоит запрещать полеты самолетов L-410, а необходимо следить за техническим состоянием — эксперт

Сегодня в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, 6 пострадали. Член комиссии при президенте РФ по вопросу развития авиации общего назначения России, директор авиационно-учебного центра гражданской авиации «Авиационная школа «Гамаюн» Юрий Выходцев считает, что не стоит запрещать полеты самолетов этого типа, а необходимо следить за техническим состоянием. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Много падает и раньше падали, и причины были разными. И если вы хотите услышать ответ — запрещать самолет L-410 или не запрещать — я отвечу, что нет, не запрещать. Единственное, что по ним должно быть принято какое-то решение, что делать. Но поскольку авиация она разношерстная, в ДОСААФ — свои правила, в гражданской авиации — свои, более строгие, в ВВС — свои. Поэтому должны приниматься подобные решения во всех этих ведомствах», — сказал он.

Ю.Выходцев сказал, что аварии чаще всего случаются из-за человеческого фактора.

Ранее в МЧС сообщили, что в 09.23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека, 21 один из них — это парашютисты.