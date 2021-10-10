Американского боксера Деонтея Уайлдера увезли в больницу после боя с Тайсоном Фьюри

Газета Independent пишет, что это было сделано в качестве меры предосторожности из-за того, что он пропустил много ударов и дважды побывал в нокдауне. Сам бой завершился нокаутом в одиннадцатом раунде. Благодаря победе Фьюри сохранил чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).