Петр Порошенко обвинил офис Владимира Зеленского в организации протестов у своего дома

Участники митинга не расходятся уже сутки. Порядок поддерживает полиция. Между противниками бывшего президента Украины и его сторонниками вспыхивают потасовки и перепалки, пишет газета РБК. Полиция Киевской области пишет в Facebook, что в селе, где находится дом Порошенко, проходит «мирная акция двух НКО с разными точками зрения на политические события в стране».