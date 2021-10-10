В Германии, по данным местной прессы, расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в Евросоюз

В Германии, по данным местной прессы, расследуют причастность Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в Евросоюз. Газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники пишет, что следователи считают, что эта перевозка организована на государственном уровне с целью шантажа. Таким образом Минск якобы хочет добиться снятия санкций. Издание пишет, что мигранты прилетают в Белоруссию из Ирака, Ливана, Иордании, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. После этого пограничники или милиция за вознаграждение доставляют их к польской границе.

Ранее Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути нелегальных мигрантов в Литву, но с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли преграждать им путь.

