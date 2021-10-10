Пятнадцать человек, по уточненным данным, погибли при падении самолета в Татарстане

Семерых удалось спасти, сообщает пресс-служба МЧС. Что стало причиной авиакатастрофы, пока выясняется. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщает, что пилоты не докладывали о технических проблемах. Связь с самолетом L-410 пропала сразу после вылета. Воздушное судно с парашютистами на борту не смогло набрать высоту, и, судя по всему, экипаж сразу же принял решение садиться. Самолет частично разрушился, но пожара не последовало.