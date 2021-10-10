Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил сразу 3 рекорда в товарищеском матче против сборной Катара

Один из рекордов — количество сборных, которым футболист забивал на международных встречах. Команда Катара стала 46-й по счету.

Также забитый гол во время завершившегося вечером в субботу матча стал для Роналду 112-м за сборную Португалии. Этим нападающий обновил мировой рекорд, установленный им же самим в начале сентября во время игры с Ирландией.

Третий рекорд Роналду — по количеству матчей, проведенных за европейские национальные команды. За всю карьеру Криштиану Роналду сыграл 181 матч, опередив по этому показателю испанца Серхио Рамоса. При этом мировой рекорд по-прежнему принадлежит малазийскому футболисту Сох Чин Ауну, сыгравшему 195 матчей за сборную своей страны.

36-летний Криштиану Роналду дебютировал в сборной Португалии в 2003 году. За свою карьеру футболист неоднократно становился обладателем «Золотого мяча». Также он является действующим рекордсменом по количеству голов в Лиге чемпионов.