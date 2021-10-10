Оппозиционная коалиция выиграла парламентские выборы в Чехии

После подсчёта всех бюллетеней у правоцентристской коалиции «Вместе», состоящей из трех партий, около 28 процентов голосов. Её представители могут рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте. Движение действующего премьер-министра Андрея Бабиша, которое называется «Акция недовольных граждан», – на втором месте с отставанием в доли процента. С таким результатом оно может занять только около 70 мест.

Лидер оппозиционной коалиции Петр Фиала уже сказал, что собирается просить президента Чехии предоставить ему возможность формировать правительство самостоятельно, несмотря на то, что глава государства перед выборами поддержал партию Бабиша. Однако действующему премьеру, по оценкам политологов, вряд ли удастся найти единомышленников в новом составе парламента. Эксперты связывают это прежде всего со множеством коррупционных скандалов, последний из которых был вызван публикацией данных об офшорных счетах премьер-министра.

Парламентские выборы в Чехии проходили в течение двух дней. Явка по официальным данным составила более 65 %.