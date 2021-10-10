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11:02, 10 октября 2021

В Татарстане разбился самолет с парашютистами местного аэроклуба

Фото: твиттер
Фото: твиттер

На борту находились 23 человека, уже известно о 6 погибших, но судьба почти половины пассажиров все еще не ясна.

Легкомоторный самолет, на котором находились парашютисты, этим утром вылетели с аэродрома неподалеку от небольшого города Мензелинск. Но пролетел он, как утверждает источник агентства ТАСС, лишь немногим более километра. После этого он упал. Из опубликованных фотографий следует, что самолет разломился примерно пополам.

В качестве одной из версий трагедии рассматривается перегруз воздушного судна. Источник агентства «Интерфакс», в свою очередь, не исключает отказа техники, в результате которого пилотам пришлось совершать вынужденную посадку. Самому самолету, по предварительным данным, почти 35 лет, он использовался Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту.
Спасателям удалось обнаружить семерых выживших, их госпитализировали. Один из пассажиров, по данным Минздрава Татарстана, в крайне тяжелом состоянии. О судьбе еще десяти человек пока не сообщается.

Следственный комитет начал проверку по факту крушения легкомоторного самолета.


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