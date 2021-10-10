Калифорния стала первым штатом США, где обязали детские магазины продавать гендерно нейтральные товары

Они должны организовать отдел с разумным количеством продукции независимо от того, предназначена ли она традиционно для девочек или мальчиков, сообщает агентство Associated Press. Новый закон распространяется только на детские игрушки и товары для ухода за детьми. Одежда под действия правил не попадает.
2021-10-10T10:33:02+03:00
2021-10-10T10:33:02+03:00
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10:33, 10 октября 2021
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