Продажи электросамокатов в России выросли в 2,5 раза

С начала года в стране продали больше трехсот тысяч двухколесных средств передвижения, тогда как за аналогичный период прошлого года их было лишь сто тридцать тысяч. Об этом со ссылкой на исследования Mobile Research Group пишет газета «Известия». Эксперты уточняют, что большую часть самокатов продали в розницу, а остальные были куплены так называемыми кикшеринговыми сервисами.

Этим летом МВД сообщило, что в авариях с участием электросамокатов за первые полгода погибли пять человек и еще почти двести получили повреждения.