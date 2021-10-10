Болгарский суд оставил под стражей россиянина, обвиняемого в шпионаже

Среди арестованных также два гражданина Литвы. Как передает местный телеканал «Нова», россиянин – 60-летний ученый Сергей Зоненко. На болгарском заводе «Арсенал» он возглавлял отдел «кумулятивные боеприпасы».

О задержании иностранцев стало известно в начале недели. На заводе, где они работали, заметили пропажу продукции и связанной с ней конфиденциальной документации. Российское посольство в Болгарии взяло ситуацию на контроль.