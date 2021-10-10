Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

Их удалось достать из салона самолета, сообщает пресс-служба МЧС. Судьба еще шестнадцати остается неизвестной.

Источник агентства ТАСС отмечает, что говорить об их гибели рано. Пока доступ в полуразрушенный фюзеляж затруднен. Легкомоторный самолет L-410, по предварительным данным, принадлежит местному аэроклубу.

Среди версий крушения называют отказ техники или перегруз. На его борту в воздух поднялись больше двадцати парашютистов. Уточняется, что воздушное судно упало сразу после взлета. Судя по первым снимкам, опубликованным в социальных сетях, оно развалилось на части, однако не сгорело.